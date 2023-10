NBA／里拉德抵密爾瓦基引爆熱潮 球迷嗨翻：我們要幹大事

明星控衛里拉德(Damian Lillard)在近期的驚天交易中轉戰公鹿,新賽季將和安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)組成可怕的內外搭檔,而他今天在交易後首度向公鹿報到,也引來上千名球迷在球場熱烈歡迎。

里拉德在一筆牽涉到8人的大型三方交易中被送至公鹿,這筆交易普遍受到外界看好,讓公鹿解決上季季後賽持球點過少的問題,也瞬間衝上奪冠賠率最低的球隊,根據外媒排名,里拉德和安戴托昆波更有機會超越金塊的約柯奇(Nikola Jokic)及穆雷(Jamal Murray),成為新賽季最強的二人組。

公鹿總管霍斯特(Jon Horst)受訪時說:「里拉德是聯盟的菁英球員,我們是他長期的粉絲,獲得他的機會很少見,交易過程也很難衡量及執行,他的個性、競爭力、才華和經驗與我們球隊相得益彰。」

不只籃球界期待這頂尖二人組的搭配,球迷們的興奮指數也破表,今天里拉德正式向公鹿報到,也首度進入公鹿場館練球,他和兩名孩子以輕便運動服裝現身,球場外則擠滿了公鹿的球迷,根據統計,現場人數達到上千。

此外,現場販賣的里拉德0號球衣迅速售罄,網路上的球衣預售數字也持續攀升中,前36小時就賣出了2000件,根據報導,有球迷等了整整3個小時就為了一睹里拉德進球場的風采,球迷們受訪時興奮表示:「這是公鹿隊史新的盛世,接下來五到六年內我們要幹大事。」

Damian Lillard has arrived in Milwaukee for the first time as a member of the Bucks 👀 (via @Bucks / IG) pic.twitter.com/QrqCOdisKf

The Milwaukee Bucks now have the best NBA Finals odds on @FDSportsbook with seven-time All-Star Damian Lillard set to team up with two-time league MVP Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/enwCy3HrAu