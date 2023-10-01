NBA／里拉德抵密爾瓦基引爆熱潮 球迷嗨翻：我們要幹大事

明星控衛里拉德（Damian Lillard）在近期的驚天交易中轉戰公鹿，新賽季將和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成可怕的內外搭檔，而他今天在交易後首度向公鹿報到，也引來上千名球迷在球場熱烈歡迎。

里拉德在一筆牽涉到8人的大型三方交易中被送至公鹿，這筆交易普遍受到外界看好，讓公鹿解決上季季後賽持球點過少的問題，也瞬間衝上奪冠賠率最低的球隊，根據外媒排名，里拉德和安戴托昆波更有機會超越金塊的約柯奇（Nikola Jokic）及穆雷（Jamal Murray），成為新賽季最強的二人組。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）受訪時說：「里拉德是聯盟的菁英球員，我們是他長期的粉絲，獲得他的機會很少見，交易過程也很難衡量及執行，他的個性、競爭力、才華和經驗與我們球隊相得益彰。」

New Logo Lillard 🦌 pic.twitter.com/AeA6BuXfyw — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2023年10月1日

不只籃球界期待這頂尖二人組的搭配，球迷們的興奮指數也破表，今天里拉德正式向公鹿報到，也首度進入公鹿場館練球，他和兩名孩子以輕便運動服裝現身，球場外則擠滿了公鹿的球迷，根據統計，現場人數達到上千。

此外，現場販賣的里拉德0號球衣迅速售罄，網路上的球衣預售數字也持續攀升中，前36小時就賣出了2000件，根據報導，有球迷等了整整3個小時就為了一睹里拉德進球場的風采，球迷們受訪時興奮表示：「這是公鹿隊史新的盛世，接下來五到六年內我們要幹大事。」

Damian Lillard has arrived in Milwaukee for the first time as a member of the Bucks 👀



(via @Bucks / IG)pic.twitter.com/QrqCOdisKf — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 30, 2023

The Milwaukee Bucks now have the best NBA Finals odds on @FDSportsbook with seven-time All-Star Damian Lillard set to team up with two-time league MVP Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/enwCy3HrAu — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2023

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