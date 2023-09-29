NBA／三方交易拍板 里拉德轉戰公鹿

「里拉德人生」在昨天拓荒者與太陽、公鹿隊完成三方交易案後宣告落幕，新賽季他將與公鹿一哥安戴托昆波攜手出擊，公鹿明星後衛哈勒戴與太陽艾頓則是轉披拓荒者戰袍，至於太陽則是在這筆交易案中換回諾基奇、艾倫等4名球員。

里拉德在今年休賽季期間向拓荒者請求交易，當外界都認為他將很有機會在新賽季披上熱火隊戰袍時，昨天卻傳出拓荒者與公鹿、太陽達成牽涉8名球員的三方交易。里拉德將轉戰公鹿，與安戴托昆波成為史上第一對在前一賽季於不同球隊各自平均得分都在30分以上，但在新賽季聯手的雙人組合。

儘管為了得到里拉德，公鹿也同時送走了哈勒戴與艾倫兩名核心，在防守端的影響力肯定大打折扣，但里拉德的進攻火力與殺手特質，也被認為將為安戴托昆波帶來更大的幫助。

公鹿總裁費金與總經理霍斯特透過聲明表示，「今天對於密爾瓦基來說是個激勵人心的一天，當你有難得機會招攬到一位頂級NBA球員，並建構一支擁有遠大目標與多才多藝的球隊陣容時，你肯定會極力爭取，我們很高興7度全明星球員里拉德加入公鹿。他的個性、競爭力、才華和經驗，將與我們團隊相得益彰。」

至於拓荒者也同樣將主力陣容全面翻新，送走了里拉德加上諾基奇這組內外核心，並得到了哈勒戴、太陽中鋒艾頓、二輪新秀前鋒卡瑪拉和3個選秀權，不過也傳出拓荒者可能會將不少球隊都在詢問的哈勒戴再拿出來兜售，徹底進行重建計劃。

在這筆交易案拍板後，美國運彩公司也針對公鹿奪冠賠率進行調整，成為新賽季僅次於金塊、塞爾蒂克和太陽的第四奪冠熱門球隊。

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