NBA／魔獸加盟無望？勇士訓練營再網羅37歲前鋒蓋伊

里拉德（Damian Lillard）已效力拓荒者隊長達11季，休賽季他拋棄「忠誠」人設，提出交易離隊想法。球團媒體日開始前，拓荒者終於達成交易，將他送往奪冠熱門公鹿隊，他也在個人社群感謝拓荒者，並宣

2023-09-28 10:07