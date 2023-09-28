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NBA／魔獸加盟無望？勇士訓練營再網羅37歲前鋒蓋伊
勇士隊休賽季試訓40到50名球員，繼32歲後衛麥葛魯德（Rodney McGruder）簽下訓練營合約後，37歲老將前鋒蓋伊（Rudy Gay）也加入勇士。
據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士和蓋伊簽1年約，將在訓練營爭取進入正式球員名單，代表這份合約可能只是訓練營合約。
身高203公分的蓋伊在聯盟已闖蕩17個賽季，出賽1120場，陸續效力灰熊、暴龍、國王、馬刺及爵士隊，全盛時期場均能砍下超過20分。不過他近年身手退化，上季為爵士出賽56場，平均攻下5.2分2.9籃板，整體命中率僅38%，三分球命中率25.4%。
勇士目前正式球員名單還有2個空格，據先前報導只會再補1人，以保持操作彈性，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟勇士的可能性越來越低。
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