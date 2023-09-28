NBA／傳拓荒者續尋求交易哈勒戴 多支東區強隊有意

三個月前美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在網路上傳出，被目擊到和湖人小將里夫斯（Austin Reaves）一同出現在阿肯色的酒吧，雖然泰勒絲本人沒有出面駁斥，但里夫斯很快就澄清了這是謠言

2023-09-27 18:11