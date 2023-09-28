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NBA／傳拓荒者續尋求交易哈勒戴 多支東區強隊有意

聯合新聞網／ 綜合報導
傳拓荒者會將哈勒戴交易走。 美聯社
傳拓荒者會將哈勒戴交易走。 美聯社

拓荒者隊今天將里拉德（Damian Lillard）交易到公鹿隊，諾基奇（Jusuf Nurkic）、李特（Nassir Little）及強森（KeonJohnson）送到太陽隊，換回哈勒戴（Jrue Holiday）及選秀籤。據消息指出，他們會尋求交易掉哈勒戴，多支東區強隊有意。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上透露，「拓荒者未來幾天會保持活躍，將哈勒戴交易到另一支球隊，例如熱火、暴龍及塞爾蒂克。」

費城當地記者龐貝（Keith Pompey）則爆料76人會追逐哈勒戴，哈登（James Harden）可能會成為交易籌碼，並希望在下周媒體日前達成交易。值得一提的是，哈勒戴生涯就是從76人起步，效力4季後因球隊選擇重建，被交易到鵜鶘隊。

拓荒者 76人 James Harden Jrue Holiday

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