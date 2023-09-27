NBA／八村壘自曝打過6年棒球 13歲接觸籃球一試成主顧

日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）加入湖人隊後人氣飆漲，他近日在官方社群向球迷自我介紹，稱自己一開始是棒球員，直到13歲那年才愛上籃球。

八村壘在2019年選秀會被巫師隊以首輪第9順位選入，雖生涯首季就成為主力球員，但個人表現和球隊戰績都不亮眼，2021年一度因心理健康因素缺陣，外界認為和參加東京奧運吞下慘敗有關。

八村壘歸隊後喪失固定先發機會，2023年1月被巫師交易到湖人。八村壘加盟紫金大軍後重獲新生，特別是在季後賽展現高效率，場均12.2分3.6籃板，整體命中率55.7%，三分球命中率高達48.7%，防守端表現也可圈可點。他獲得眾多球迷支持，休賽季和湖人簽下3年5100萬美元合約。

湖人官方請八村壘拍影片介紹自己，他自曝打了6年棒球，13歲才開始打籃球，「我一開始不想打，但同學希望我加入籃球隊，因為我很高且體能好。我覺得籃球不適合我，我不喜歡跑步，但同學很堅持，沒想到就這麼一次，我愛上了籃球。」

八村壘還透露自己喜歡壽司，有1個弟弟和2個妹妹。他還解釋為何改穿「28號」球衣，首先他的生日是2月8日，另一個原因是布萊恩穿過「8號」，布萊恩女兒吉安娜（Gianna Bryant）穿「2號」，想要致敬他們。

Shoutout to the kids that annoyed Rui into playing basketball at 13.



Get to Know | @rui_8mura pic.twitter.com/jaRqIqVNXV — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2023年9月26日

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