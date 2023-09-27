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NBA／「大家都想加入勇士」總管鄧利維：魔獸只是其中1位

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德日前試訓勇士隊，最終未獲青睞。 美聯社
霍華德日前試訓勇士隊，最終未獲青睞。 美聯社

魔獸霍華德（Dwight Howard）日前到勇士隊試訓，卻無緣加盟，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今天受訪時解釋沒有簽下魔獸的原因。

霍華德被爆料獲勇士球員支持，還和格林（Draymond Green）及保羅（Chris Paul）等人到洛杉磯一起訓練，但是勇士未出手簽下霍華德。對此鄧利維表示，「所有人都知道勇士還有2個名額，我們這夏天試訓40到50名球員，很多人想加入，你們說的球員（霍華德）只是其中一位。」

鄧利維對今年休賽季補強相當滿意，再次強調會保持彈性，「我們訓練營有5人能打中鋒，我們和教練團討論過很多，這是我們再次選擇的路線。」

勇士目前禁區主要輪替有格林、魯尼（Kevon Looney）、薩里奇（Dario Saric）、二輪新秀傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和甫簽雙向合約的加魯巴（Usman Garuba），全隊沒有一人超過208公分。

勇士 魔獸 霍華德

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