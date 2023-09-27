NBA／歐拉朱萬盛讚字母哥有企圖心 哈勒戴盼在公鹿退休

公鹿上季意外被熱火隊淘汰，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季聲稱可能會離隊，隊友哈勒戴（Jrue Holiday）則強調自己願在公鹿待到退休。

儘管公鹿休賽季留下米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）兩名主力球員，但安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍不願提前續約，他希望全隊都能拿出爭冠決心，他最近以身作則，向傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）拜師學藝。

訓練結束後，歐拉朱萬盛讚字母哥有企圖心，「他努力尋求進步，把比賽提升到另一個高度，這說明他的職業精神，很榮幸能和他一起訓練。他父母都來自奈及利亞，我們討論了很多事情。」

哈勒戴2020-21賽季前被鵜鶘隊交易到公鹿，季中達成4年1.34億美元續約，接著就幫公鹿奪下冠軍。他近期接受《密爾沃基哨兵報》訪問時說，「我不想為其他球隊效力，我認為我們還有機會完成偉大的事情，所以我想留在密爾沃基。」

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