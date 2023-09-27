NBA／籃網教頭證實西蒙斯康復 他和丁威迪新賽季有新任務
新賽季即將開打，籃網教頭馮恩（Jacque Vaughn）今天接受媒體訪問時透露，西蒙斯（Ben Simmons）已完全康復，新賽季將強勢回歸，並擔任控球後衛。
西蒙斯上季因背部傷勢只出賽42場，他休賽季多次釋出完全康復消息，外界仍半信半疑。馮恩稍早受訪時說，「西蒙斯正進行5對5練習，沒有任何限制，會為訓練營做好準備。」
馮恩也證實西蒙斯將擔任控球後衛，「我和西蒙斯達成共識，他會擔任球隊控衛，並打出高水準比賽。如果西蒙斯能跟過去一樣當組織者，毫無疑問要把球交到他手上。」馮恩還表示，新賽季後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）會打更多無球進攻。
西蒙斯上季飽受背傷困擾，馮恩希望他能復出，影響到兩人關係。對此馮恩強調現在和西蒙斯關係很好，「上季我對他期待太高，後來才知道身體未達出賽標準。他現在身體沒問題，讓我可以排出多套陣容，能在攻防兩端取得成功。」
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