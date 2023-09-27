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NBA／送走波爾 勇士換回保羅 擁6名先發
上賽季挑戰衛冕失利後，NBA勇士隊在休賽季期間啟動交易，將與格林不對盤的波爾送往巫師隊，換回12屆全明星後衛保羅。儘管交易案評價正反兩極，但勇士主帥柯爾看重保羅，在訓練營開始前夕說，他的加入將讓勇士擁有6名先發，每場比賽只需要從中挑出5人。
勇士上賽季前爆發波爾、格林衝突事件，儘管兩人表面相安無事，一起打完賽季，不過勇士7月仍決定將一度被視為球隊未來接班人的波爾送走，換來剛被交易到巫師38歲後衛保羅。
儘管外界褒貶參半，勇士諸將仍在季前用心磨合，保羅甚至搭乘清晨6時的飛機從洛杉磯前往舊金山訓練，展現盡速融入勇士的決心。
柯爾說：「現在擁有6名先發球員，但每晚只能讓5人先發，我還沒決定怎麼做，會嘗試不同組合，這6人都會有很多出賽時間。」
勇士上賽季衛冕夢碎，季後賽第2輪不敵湖人隊，成為新賽季動力之一，也讓柯爾相當看好球員的專注力，「當你在第2輪輸掉比賽，感覺自己度過令人失望的1年後，就會更容易集中注意力，讓我更容易提出更高的要求。」
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