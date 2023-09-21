NBA／傳魔獸得到勇士老將支持 最快今天決定是否簽約
據《Bleacher Report》記者杜馬斯（Jason Dumas）消息，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）已完成勇士隊試訓，最快今天就會簽約。
據先前報導，勇士將這次會面視為普通試訓，霍華德只是其中一個選擇。不過杜馬斯今發文指出，霍華德已完成2天試訓，勇士老將們同意將他納入球隊，勇士最快今天決定是否簽下他。
杜馬斯還爆料，霍華德當地時間周四會前往洛杉磯，跟格林（Draymond Green）和保羅（Chris Paul）一起訓練。
現年37歲的霍華德上次在NBA出賽是2021-22賽季，當時他在湖人出賽60場，平均得到6.2分5.9籃板。他去年加盟台灣T1聯盟桃園雲豹隊，留下場均23.2分16.2籃板5助攻數據。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言