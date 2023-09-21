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NBA／傳魔獸得到勇士老將支持 最快今天決定是否簽約

孩子不來、老師走了…偏鄉小校資源變多卻等嘸人 淪「華麗的空城」

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持 最快今天決定是否簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
魔獸(右)得到勇士老將支持。 美聯社
魔獸(右)得到勇士老將支持。 美聯社

據《Bleacher Report》記者杜馬斯（Jason Dumas）消息，「魔獸霍華德（Dwight Howard）已完成勇士隊試訓，最快今天就會簽約。

據先前報導，勇士將這次會面視為普通試訓，霍華德只是其中一個選擇。不過杜馬斯今發文指出，霍華德已完成2天試訓，勇士老將們同意將他納入球隊，勇士最快今天決定是否簽下他。

杜馬斯還爆料，霍華德當地時間周四會前往洛杉磯，跟格林（Draymond Green）和保羅（Chris Paul）一起訓練。

現年37歲的霍華德上次在NBA出賽是2021-22賽季，當時他在湖人出賽60場，平均得到6.2分5.9籃板。他去年加盟台灣T1聯盟桃園雲豹隊，留下場均23.2分16.2籃板5助攻數據。

魔獸 霍華德 勇士

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