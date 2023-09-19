NBA／無懼范弗利特離開暴龍 巴恩斯盼承擔更多重任

贏得2021-22年賽季年度最佳新秀的暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes），即將邁向生涯第3個賽季，在面臨主力控衛范弗利特（Fred VanVleet）出走的動盪不安休賽季之下，巴恩斯依然期盼自己能夠取得更大的成就，承擔更多重任，帶領球隊破繭而出；同時他更認為，范弗利特的離開會讓其他人有更多機會展現。

「失去范弗利特對我們來說是一個巨大的損失，但這也給了我和其他隊友更多機會。我會繼續做自己，更多地去扮演領導者的角色。我們的教練團也換了，我們現在要做的就是適應新的環境，期待我們能在未來取得出色的成就。我認為我們在新賽季會做得很好。」巴恩斯說。

暴龍上個賽季取得41勝41敗的成績，寫下2013-14年以來第2次無緣季後賽的成績，為此球隊教練團和陣容也做了變動，先後在自由市場引進了甫帶領德國贏得世界盃男籃冠軍的施羅德（Dennis Schroder）、麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels），並續約了伯爾特（Jakob Poeltl）和崔蘭特（Gary Trent Jr.），還以首輪第13順位選進了來字堪薩斯的射手迪克（Gradey Dick）。

暴龍也期盼在席亞康（Pascal Siakam）和巴恩斯兩大主要核心的帶領下，重新展現強大競爭力。