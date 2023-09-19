NBA／聯盟加強輪休管制 76人新主帥表態會讓安比德能多上場

NBA上周投票通過新規章，新賽季將對輪休進行嚴格管制，對聯盟各家球星造成不少影響，休賽季接任76人兵符的諾斯（Nick Nurse）近期接受採訪，談到將如何管控新科MVP安比德（Joel Embiid）的出賽場次，他表示會努力讓安比德在新賽季提高上場頻率。

NBA新賽季將限制球隊輪休明星球員，希望能改善近年球星出席率逐年降低的問題，具體規則是若有球隊同場輪休兩名球星，聯盟就會祭出至少10萬美金的罰款，金額還會隨著次數增加而無限制提高。

76人新主帥諾斯過去在暴龍就以「操」主力球員而聞名，暴龍一哥席亞康（Pascal Siakam）上季場均打了聯盟最多的37.4分鐘；不過他在負載管理方面也有成功經驗，2018-19賽季，他在例行賽管控雷納德（Kawhi Leonard）的出賽數，換來了季後賽大殺四方的雷納德以及該年的總冠軍。

當談到下個賽季該怎麼安排安比德的出賽頻率，諾斯表示對這位新科MVP寄予厚望，包括在防守端的提升，他說：「我們的看法和人們的想像有些不同，我們會努力讓他打更多比賽，目標是提升他的出賽數，我想這是球隊人員所相信的，也相信球員會盡可能多上場。」

安彼德的職業生涯稱不上是健康，生涯前兩個賽季都因傷報銷，單季也從未出賽超過70場，上賽季則是上了66場，繳出場均33.1分、10.2籃板和4.2助攻的成績單。