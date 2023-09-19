NBA／帥哥前鋒烏布瑞與76人簽1年約 沃神分析將扮重要角色

曾因嫖妓、吸毒過度差點丟掉性命的43歲前湖人球員歐頓(Lamar Odom)又惹禍了？據「TMZ」報導，他在美國時間17日凌晨遭遇一場車禍，目擊者表示，他駕著賓士車連撞路邊停放的兩台汽車，安全氣囊爆開

2023-09-18 14:54