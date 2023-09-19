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NBA／帥哥前鋒烏布瑞與76人簽1年約 沃神分析將扮重要角色

聯合新聞網／ 綜合報導
烏布瑞加盟76人。 路透
烏布瑞加盟76人。 路透

新賽季剩1個多月就要開打，帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）終於找到新東家，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將和76人隊簽1年合約。

現年27歲的烏布瑞上季效力黃蜂隊，場均可拿到20.8分5.2籃板1.1助攻1.4抄截，整體命中率43.1%，三分球命中率31.9%。

沃納羅斯基分析，由於哈登（James Harden）狀態不明朗，烏布瑞可能會獲得許多機會，尤其76人休賽季失去尼恩（Georges Niang）、麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）、米爾頓（Shake Milton）等角色球員，烏布瑞有機會在替補陣容得到更多上場時間，並扮演重要角色。

76人

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