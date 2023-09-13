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NBA／曝離開湖人加盟暴龍原因 施羅德：和新教頭是朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德。 路透
施羅德。 路透

施羅德（Dennis Schroder）帶領德國奪下世界盃男籃金牌，外界評價大幅提升。他近日受訪時也談到休賽季離開湖人，加盟暴龍隊的原因。

去年休賽季施羅德在歐錦賽打出好表現，湖人後來開出底薪合約網羅。他上季成功打回身價，今年得到暴龍2年2600萬美元合約，他留下的空缺預計由文森（Gabe Vincent）取代。

施羅德今天受訪時透露，暴龍新任總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）是他加盟暴龍的原因，「5年前我在奧克拉荷馬（雷霆）見到他，我們成為朋友，他當時打電話給我，我向經紀人說想去那，這是非常合適的選擇。」

施羅德曾在2018-19賽季效力雷霆隊，當時嘉柯維奇擔任助理教練，雷霆打出超乎外界預期的戰績。施羅德後來輾轉湖人、塞爾蒂克、火箭等隊；嘉柯維奇則轉戰太陽、再到灰熊隊，今年休賽季和暴龍達成協議，生涯首次接任NBA總教練職務。

暴龍目前陣中只有施羅德1名經驗豐富的控衛，他表示，「我認為在那能像國家隊一樣，有更多控球機會，並在防守端保持活力，我認為這陣容很適合我。」

Dennis Schroder

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