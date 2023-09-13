NBA／憶與籃網三巨頭打球時光 艾德里奇：覺得自己很笨

前明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）今年4月第二度宣布退休，他近日受訪時透露，與籃網三巨頭打球一切都變得很簡單。

籃網2021年1月發動交易得到哈登（James Harden），與杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭震撼聯盟。沒想到三人輪流受傷，加上哈登再次提交易請求，三巨頭只合體打過16場比賽就拆夥。

哈登(左)、厄文(中)、杜蘭特(右)。 美聯社

艾德里奇正好有和三巨頭並肩作戰過，他回憶，「和那些人一起打球，比賽變得超簡單，真的很瘋狂。我擋拆順下，2個對手就衝向杜蘭特，我只需接球扣籃，我心想：『這太笨了，這多麼簡單。』」

艾德里奇全盛時期是拓荒者隊當家球星，經常出手高難度中距離投籃。他2020-21賽季效力籃網時，因心律不整宣布退休。2021-22賽季復出加盟籃網還有場均12.9分5.5籃板成績，但防守腳步明顯跟不上，因此上賽季未獲得任何球隊青睞，今年4月再度退休。