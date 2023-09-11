快訊

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

疑返家途中遇淹水…嘉義老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

基泰提重建受災戶1坪換1坪 土木專家批省小錢花大錢：至少換1.1坪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹皇祝賀前隊友：太厲害了

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德(中)、詹皇(右)。 法新社
施羅德(中)、詹皇(右)。 法新社

施羅德（Dennis Schroder）率德國男籃在世界盃過關斬將，贏下隊史首座冠軍，並獲得大會MVP。湖人隊詹姆斯（LeBron James）第一時間在IG發文，恭喜這名前隊友。

德國先前在4強遭遇美國隊，終場以113：111險勝，賽後施羅德和美國隊里夫斯（Austin Reaves）致意，當時詹姆斯就發文寫道，「我的兄弟，愛你們。」

如今施羅德奪冠，詹姆斯再發限時動態祝賀，「Yes Sir！太厲害了！」施羅德也轉發貼文，分享自己得到詹皇認證。

施羅德去年簽下底薪合約重返湖人，出賽66場，平均12.6分4.5助攻。雖季後賽數據全面下滑，但防守端做出不少貢獻，獲得教練重用。休賽季暴龍隊也開出2年2600萬美元合約網羅他，新賽季將和湖人成為對手。

Dennis Schroder LeBron James

相關新聞

男籃世界盃／施羅德獲大會MVP 吐槽德國電視台不播籃球

施羅德（Dennis Schroder）在2023年世界盃男籃賽金牌戰攻下28分，率德國奪下隊史首金並榮膺大會MVP。他賽後也吐槽德國電視台都不轉播籃球賽，希望這場比賽後能獲得尊重。 籃球在德國

NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹皇祝賀前隊友：太厲害了

施羅德（Dennis Schroder）率德國男籃在世界盃過關斬將，贏下隊史首座冠軍，並獲得大會MVP。湖人隊詹姆斯（LeBron James）第一時間在IG發文，恭喜這名前隊友。 德國先前在4

NBA／灰狼愛德華和新老闆A-Rod變朋友 珍妮佛羅培茲竟是關鍵

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）曾聲稱不認識新老闆「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。美國資深媒體人基爾伯恩（Craig Kilborn）近日透露兩人已變成好朋友，

男籃世界盃／飆39分獲球迷歡呼 布魯克斯：惡棍像「黑曼巴」是人設

布魯克斯（Dillon Brooks）被NBA球迷視為「惡棍」，甚至到世界盃賽場仍持續遭球迷狂噓。不過昨晚他面對美國隊狂轟39分，率加拿大隊贏球奪下銅牌，球場噓聲消失還響起「MVP」歡呼聲。 布

NBA／塞爾維亞巨神兵1年約續留火箭 溫班亞馬身高仍排第2

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，塞爾維亞籍「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）確定和火箭隊簽下1年約。 現年35歲的馬揚諾維奇身

男籃世界盃／大會最佳陣容沒長人 布魯克斯獲防守球員獎

2023年世界盃男籃賽由德國隊奪下冠軍，施羅德榮獲MVP，大會也公布最佳陣容第一隊、第二隊、最佳防守球員、新人王及最佳教練。 第一隊全是NBA球員，包含德國控衛施羅德、加拿大控衛亞歷山大（Sha

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦