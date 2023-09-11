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NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹皇祝賀前隊友：太厲害了
施羅德（Dennis Schroder）率德國男籃在世界盃過關斬將，贏下隊史首座冠軍，並獲得大會MVP。湖人隊詹姆斯（LeBron James）第一時間在IG發文，恭喜這名前隊友。
德國先前在4強遭遇美國隊，終場以113：111險勝，賽後施羅德和美國隊里夫斯（Austin Reaves）致意，當時詹姆斯就發文寫道，「我的兄弟，愛你們。」
如今施羅德奪冠，詹姆斯再發限時動態祝賀，「Yes Sir！太厲害了！」施羅德也轉發貼文，分享自己得到詹皇認證。
施羅德去年簽下底薪合約重返湖人，出賽66場，平均12.6分4.5助攻。雖季後賽數據全面下滑，但防守端做出不少貢獻，獲得教練重用。休賽季暴龍隊也開出2年2600萬美元合約網羅他，新賽季將和湖人成為對手。
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