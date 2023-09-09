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男籃世界盃／塞巴斯奇接唐西奇傳球投逆轉三分彈 斯洛維尼亞獲第7

中央社／ 台北9日電
最後的40秒斯洛維尼亞的塞巴斯奇在接獲唐西奇（中）的傳球後投進逆轉致勝三分彈，而下一波義大利進攻以失誤作收，雙方勝負立判。 法新社
最後的40秒斯洛維尼亞的塞巴斯奇在接獲唐西奇（中）的傳球後投進逆轉致勝三分彈，而下一波義大利進攻以失誤作收，雙方勝負立判。 法新社

世界盃男籃進入尾聲，義大利和斯洛維尼亞今天進行第7名之爭，斯洛維尼亞靠著塞巴斯奇終場前40秒的逆轉三分球命中奠定勝基，終場就以89比85擊敗義大利。

義大利和斯洛維尼亞之戰的上半場雙方互有拉鋸，半場結束斯洛維尼亞僅以42比41取得領先；不過第3節斯洛維尼亞逐漸將比分拉開，最多取得65比50的全場最大15分領先。

儘管斯洛維尼亞前3節結束握有10分領先，不過義大利在第4節加強禁區攻勢，終場前2分13秒以78比83落後時，拉出一波7比0的攻勢，反以85比83超前。

幸好在最後的40秒斯洛維尼亞的塞巴斯奇（Jacob Cebasek）在接獲唐西奇（Luka Doncic）的傳球後投進逆轉致勝三分彈，而下一波義大利進攻以失誤作收，雙方勝負立判。

斯洛維尼亞全隊以45%的命中率投進13記三分球，前幾場都表現不理想的NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇終於恢復水準，全場砍進29分、10籃板、8助攻，不過也發生了9次失誤。

義大利全隊有4人得分達兩位數，其中以斯皮蘇（Marco Spissu）的22分表現最出色。

唐西奇

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