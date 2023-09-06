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男籃世界盃／德國2分險勝晉4強 拉脫維亞終結黑馬之旅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
施羅德率領德國驚險擊敗黑馬拉脫維亞。 美國聯合通訊社
施羅德率領德國驚險擊敗黑馬拉脫維亞。 美國聯合通訊社

隊史首度踏上世界盃舞台就闖進到8強的大黑馬拉脫維亞，今天的8強賽面對德國再度打出精彩一戰，在整場比賽一路拉鋸下，拉脫維亞甚至在比賽最後33秒追到僅剩2分差距，不過最終仍是以79：81敗下陣來，結束今年黑馬之旅，德國則是挺進到4強賽。

拉脫維亞今年世界盃上演黑馬之旅，包括擊敗法國、西班牙與巴西等勁旅，而今天8強賽碰上施羅德（Dennis Schroder）領軍的德國，拉脫維亞陣中唯一一名NBA現役球員伯坦斯（Davis Bertans）開賽就火力全開猛轟3顆三分球，幫助拉脫維亞一度打出13：3的開節攻勢。

反觀德國在開賽後卻出現落流，不僅進攻端流於單打獨鬥，在防守端也缺乏侵略性，不過在第一節後段德國總算是熱機完畢，打出一波10：3的反擊，在第一節結束前追到13：16。

第二節德國再打出4：0開局逆轉，不過拉脫維亞也靠著防守未讓德國拉開差距，雙方在第二節也展開激烈的拉鋸戰，而上半場手感發燙的伯坦斯也挺身而出，在第二節最後1分鐘砍進個人本場第4顆三分球，但德國洛（Maodo Lo）也隨即回敬一記三分冷箭，上半場打完德國以36：34領先。

下半場兩隊持續拉鋸，不過第四節最後4分鐘德國施羅德忽然發力，兩度上籃得手其中包括一次「三分打」，幫助德國一度取得10分領先，不過拉脫維亞年輕後衛查加爾斯（Arturs Zagars）不讓施羅德專美於前，在庫魯斯（Rodions Kurucs）三分球命中後，查加爾斯先是兩罰俱中，隨後更是連續兩次高難度上籃得手，幫助拉脫維亞在倒數33秒追到2分差距，不過最終拉脫維亞最後一擊由伯坦斯在三分線外出手不進，讓德國以2分差距搶下4強門票。

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