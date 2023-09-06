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NBA／搞定哈登前先補強 76人1年約找聖堂射手回鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
「聖堂射手」格林回鍋76人。 路透
「聖堂射手」格林回鍋76人。 路透

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，「聖堂射手」格林（Danny Green）和76人隊達成協議，雙方將簽下1年合約。

現年35歲的格林曾在馬刺、暴龍及湖人隊奪冠，職業生涯三分球命中率高達4成。2020-21賽季前他被交易到76人，季後續約2年。沒想到他在2022年季後賽受重傷，休賽季又被交易到灰熊隊。

格林上季幾乎都在養傷，交易大限前被送到火箭隊，後來買斷合約並加盟騎士隊，整季總共只打11場例行賽和4場季後賽。值得一提的是，格林曾在2018-19賽季和76人新主帥諾斯（Nick Nurse）合作過。

76人 Danny Green

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