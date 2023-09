男籃世界盃／才剛擊敗美國 立陶宛8強慘敗19分遭淘汰

世界盃男籃賽今天展開8強淘汰賽,首場比賽就上演兩支歐洲勁旅立陶宛與塞爾維亞的對決,其中日前剛擊敗美國隊的立陶宛,在本場比賽卻出現攻守崩盤的狀況,塞爾維亞在波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)攻下21分領軍下,最終以87:68搶下4強賽門票。

過去3屆世界盃兩度打進4強的立陶宛,在分組賽最後一戰擊敗美國隊後,今天8強賽則是遭遇2屆金牌塞爾維亞,首節在中鋒瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)領軍下還一度保有領先。

不過第二節塞爾維亞不僅在防守端加強對於瓦藍邱納斯的牽制,讓他無法輕易拿球,主力得分手波格丹諾維奇也火力全開,單節猛轟10分,上半場個人以10投8中的高水準演出攻下18分,幫助立陶宛將領先優勢擴大到雙位數。

易籃後瓦藍邱納斯再度挺身而出,連續在中距離跳投得手,不過塞爾維亞N・約維奇(Nikola Jovic)與S・約維奇(Stefan Jovic)接連砍進三分球,讓立陶宛持續無法在防守端止血,甚至在第三節末段一度落後到18分。

第四節初塞爾維亞將領先優勢擴大到20分以上,而立陶宛也無法再將差距縮小,最終就以19分差距吞下敗仗,由塞爾維亞搶下4強門票,塞爾維亞今天以波格丹諾維奇攻下21分表現最佳,佩卓塞夫(Filip Petrusev)則有17分、6籃板演出。

