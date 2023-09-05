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男籃世界盃／才剛擊敗美國 立陶宛8強慘敗19分遭淘汰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾維亞在波格丹諾維奇。 FIBA官網
塞爾維亞在波格丹諾維奇。 FIBA官網

世界盃男籃賽今天展開8強淘汰賽，首場比賽就上演兩支歐洲勁旅立陶宛與塞爾維亞的對決，其中日前剛擊敗美國隊的立陶宛，在本場比賽卻出現攻守崩盤的狀況，塞爾維亞在波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）攻下21分領軍下，最終以87：68搶下4強賽門票。

過去3屆世界盃兩度打進4強的立陶宛，在分組賽最後一戰擊敗美國隊後，今天8強賽則是遭遇2屆金牌塞爾維亞，首節在中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）領軍下還一度保有領先。

不過第二節塞爾維亞不僅在防守端加強對於瓦藍邱納斯的牽制，讓他無法輕易拿球，主力得分手波格丹諾維奇也火力全開，單節猛轟10分，上半場個人以10投8中的高水準演出攻下18分，幫助立陶宛將領先優勢擴大到雙位數。

易籃後瓦藍邱納斯再度挺身而出，連續在中距離跳投得手，不過塞爾維亞N・約維奇（Nikola Jovic）與S・約維奇（Stefan Jovic）接連砍進三分球，讓立陶宛持續無法在防守端止血，甚至在第三節末段一度落後到18分。

第四節初塞爾維亞將領先優勢擴大到20分以上，而立陶宛也無法再將差距縮小，最終就以19分差距吞下敗仗，由塞爾維亞搶下4強門票，塞爾維亞今天以波格丹諾維奇攻下21分表現最佳，佩卓塞夫（Filip Petrusev）則有17分、6籃板演出。

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