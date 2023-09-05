NBA／看美網被記者問對世界盃看法 巴特勒冷回：我不在乎
美國網球公開賽和世界盃男籃賽都在火熱進行中，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）進場觀看美網時，被記者詢問是否有關注美國男籃，他只簡短回應，「我不在乎世界盃。」
巴特勒最近會觀看美國19歲女將高芙（Coco Gauff）的比賽，塞爾維亞記者歐茲莫（Sasa Ozmo）比賽結束後試圖接近巴特勒，想得知他對世界盃的看法，巴特勒一開始還以為對方是想合照的粉絲並回應，「我不想做任何評論。」
歐茲莫隨後表明自己的身分，卻只得到巴特勒冷漠回覆，「我不在乎世界盃。」隨後兩人就被分開。
巴特勒曾參加過2016年里約奧運，幫助美國男籃奪下金牌，世界盃則未參加過。
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