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男籃世界盃／曾遭義大利批「背叛」 班切羅平常心看恩怨局

聯合新聞網／ 綜合報導
班切羅。 歐新社
班切羅。 歐新社

魔術隊狀元郎班切羅（Paolo Banchero）曾在2020年表明想幫義大利打世界盃男籃賽，沒想到他今年卻選擇加入美國隊。巧合的是，本屆世界盃美國8強對手正好是義大利，班切羅受訪時表示會平常心看待。

班切羅擁有美國、義大利雙重國籍，他的決定引來義大利籃協主席佩特魯奇（Gianni Petrucci）不滿，甚至直接用「背叛」兩字怒轟班切羅。

美國前天爆冷不敵立陶宛隊，8強對手正好變成義大利。班切羅接受《Eurohoops》訪問時，被問到有沒有想和義大利球迷說的話，他直接回應：「沒有。」班切羅也強調跟準備其他比賽一樣，會用平常心看待這場比賽。

立陶宛今天下午4點45分將和塞爾維亞隊爭4強門票；美國則在晚上8點40分和義大利隊搶另張4強資格。

班切羅

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