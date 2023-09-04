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男籃世界盃／NBA惡棍變加拿大功臣 布魯克斯：隊友信任我

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(中)昨天關鍵時刻好表現，成為加拿大晉級8強關鍵。 美聯社
布魯克斯(中)昨天關鍵時刻好表現，成為加拿大晉級8強關鍵。 美聯社

布魯克斯（Dillon Brooks）上季效力灰熊隊時惡名昭彰，當灰熊被湖人隊淘汰時，他也成為球迷們譏笑對象。不過他來到世界盃舞台宛如重獲新生，在加拿大隊打出不同以往的高效率，昨天加拿大與西班牙隊生死戰，他末節狂砍11分和多次關鍵防守，獲全場球迷歡呼。

加拿大昨天末節開打前落後12分，但布魯克斯攻守俱佳，關鍵時刻飆進追平三分彈，激發球隊氣勢，最終完成逆轉。本場比賽他12投8中，拿到22分、5籃板、2助攻。根據《StatMuse》統計，布魯克斯本屆賽會場均10.4分、1.4抄截，整體命中率59.4%，三分球命中率53.8%，場上正負值全隊最高。

全場砍下30分的加拿大當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也稱讚布魯克斯，「他是領導者，他在場上做正確的事，用正能量打球。」

布魯克斯則承認這是他生涯最佳比賽，他說，「我和灰熊度過艱難的一年，用加拿大人身分重新來過感覺很棒。這些傢伙相信我，能用出色表現贏球真是太好了。」

由於世界盃8強只有美國和加拿大兩支美洲球隊，因此兩隊都確定拿到巴黎奧運門票。對此布魯克斯表示，「參加奧運是我的夢想，我知道從現在開始，我們會讓加拿大人感到自豪。」

Dillon Brooks Shai Gilgeous-Alexander

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