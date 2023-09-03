男籃世界盃／加拿大淘汰衛冕軍西班牙 搭上8強末班車

前一場爆冷敗給巴西隊，讓今年男籃世界盃冠軍大熱門加拿大晉級拉警報，不過楓葉軍團今天克服三節打完12分落後劣勢，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）決勝節讀秒階段連拿8分、全場30分領軍下演出逆轉勝，硬是以88：85擊敗衛冕軍西班牙隊，粉碎「無敵艦隊」衛冕希望。

加拿大今年陣容由NBA雷霆隊亞歷山大領銜，陣中包括巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）、多特（Luguentz Dort）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、歐林尼克（Kelly Olynyk）和鮑威爾（Dwight Powell）都是NBA現役球員，第一階段3戰勝分從26分起跳，不料第二階段首戰就敗給巴西，加上同組的西班牙也意外輸給拉脫維亞，今天兩軍壓軸對決只有勝家才能搭上8強末班車。

首節兩軍21：21戰平，第二節西班牙打出單節27：17攻勢，帶著雙位數領先進入下半場；加拿大第三節靠歐林尼克連兩記外線，一度將差距縮小到61：62，但西班牙在阿爾達瑪（Santiago Aldama）灌籃、三分球領軍下打出11：0的節末攻勢，三節打完仍握有73：61領先。

決勝節加拿大急起直追，最後1分51秒亞歷山大「3分打」得手後追到77：78，西班牙中鋒厄南高梅茲（Willy Hernangomez）1分32秒2罰俱中後，加拿大布魯克斯馬上飆進追平三分彈，兩軍80：80戰平．

42.2秒，亞歷山大在弧頂為加拿大投進超前分，西班牙暫停後進攻無果祭出犯規戰術，亞歷山大最後21秒2罰都把握，西班牙雖有努捏斯（Juan Nunez）進球，但13秒亞歷山大2罰也命中；5.4秒阿爾達瑪飆進外線讓差距回到1分差，不過亞歷山大4.5秒2罰仍沒錯過，西班牙阿比尼斯（Alex Abrines）的追平外線又涮框而出，讓加拿大驚險以88：85帶走勝利。

包辦加拿大最後8分的亞歷山大，攻下全場最高30分，包括16投14中的罰球，布魯克斯也有22分表現，聯手助隊第四節打出27：12的逆轉攻勢，也讓拿25分的厄南高梅茲、攻下20分的阿爾達瑪成悲劇英雄。

加拿大驚險搶下最後一張8強門票後，今年世界盃8強全部出爐，4場8強對戰分別由義大利出戰美國、德國對拉脫維亞、立陶宛出戰塞爾維亞、加拿大對決斯洛維尼亞。

不只西班牙衛冕失利，上屆銅牌法國、第4名澳洲也提前出局，亞軍阿根廷更是連資格都沒取得，使得今年8強大洗牌，只有塞爾維亞和美國是去年8強成員。