男籃世界盃／斯洛維尼亞擊退澳洲 4隊提前晉級8強
斯洛維尼亞今天在世界盃男籃16強分組賽以91比80擊敗澳洲，拿下本屆賽會第4勝，與同組德國隊攜手前進8強，而美國和立陶宛同樣以4連勝提前晉級。
世界盃16強分組賽今天在日本、菲律賓、印尼3地展開，16支隊伍帶著預賽戰績分成4組進行2場比賽，且不會再碰上預賽已交手過的球隊，分組前2隊伍將獲得8強資格。
K組斯洛維尼亞今天碰上澳洲，首節以28比18領先，次節儘管達拉斯獨行俠球星唐西奇（LukaDoncic）陷入犯規麻煩，所幸隊友及時挺身而出，斯洛維尼亞半場結束仍以49比40領先。
澳洲第3節繼續將比分拉近，而斯洛維尼亞末節靠著一波15比4攻勢奠定勝基，最終以11分差取勝，唐西奇此役依舊表現全面，繳出19分、7籃板、6助攻。
由於斯洛維尼亞與同組的德國隊同日取勝，2隊預賽至今都是4連勝，確定提前收下8強門票。
至於J組立陶宛以92比67大勝希臘，與美國隊都是4連勝，同樣提前搭上8強列車。
I組波多黎各今天以102比97擊敗多明尼加，而L組巴西則以69比65氣走加拿大，由於這2組共8支球隊今天賽後戰績皆為3勝1敗，8強門票爭奪戰還有好戲可看。
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