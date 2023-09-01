NBA／國王簽下資深長人麥基 塞爾蒂克網羅烏克蘭射手
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊簽下資深長人麥基（JaVale McGee）；塞爾蒂克隊也網羅烏克蘭射手米凱盧克（Svi Mykhailiuk）。
麥基職業生涯15季，曾3度奪下總冠軍，去年和獨行俠簽下3年1720萬美元合約，沒想到不被教練團重用，只出賽42場，平均上場時間8.5分鐘，得到4.4分2.5籃板。
塞爾蒂克也開出1年約網羅烏克蘭射手米凱盧克，他上季效力尼克隊時，幾乎沒上場機會；轉戰黃蜂隊後出賽19場，場均10.6分2.4籃板2.7助攻，三分球命中率高達40.4%。他即將迎來生涯第6季，塞爾蒂克是第7支效力球隊。
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