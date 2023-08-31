NBA／湯普森合約將到期 老爸喊話：勇士三兄弟就該在一起

NBA勇士隊「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）的合約將在明年季末到期，屆時無論轉隊或留下都會影響勇士隊的未來，不過湯普森的老爸老湯普森（Mychal Thompson）認為湯普森哪裡都不去，只會待在勇士。

現年33歲的湯普森在2019年與勇士隊簽下5年1.9億美元合約，這也意味著明年球季結束後湯普森將成為自由球員。雖然他本人一直表示喜歡待在勇士，不過他和勇士隊之間對於續約仍沒有進展，這自然會讓外界擔心勇士是否會失去這名冠軍班底。

老湯普森近期接受《Sportskeeda》記者梅迪那（Mark Medina）的報導時提到了這個問題，他對自己的兒子留在勇士有信心，「對他、Draymond和Steph來說，他們永遠不該穿上其他隊的球衣。魯尼（Kevon Looney）也是一樣。那小子就是徹頭徹尾的勇士人。他需要再待在勇士10到12年之後，以勇士球員的身分退休。」

新版勞資協議讓薪資破表的球隊補強限制重重，勇士也是受災戶之一，不過老闆拉卡柏（Joe Lacob）曾在6月初喊話為了贏球甚麼都行，他希望湯普森、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）能在勇士隊退休。這對湯普森和他生涯最後一張大約來說可以說是好消息。