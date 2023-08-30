男籃世界盃／亞歷山大單節16分比拉脫維亞多 坦承開局太懶散
加拿大在世界盃男籃展現驚人統治力，昨晚他們迎戰拉脫維亞，效力雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第3節獨得16分，幫助加拿大以101：75贏球，拿下小組賽3連勝，以分組第1晉級16強賽事。
開場加拿大手感欠佳，首節打完以13：23落後。第二節後半段加拿大逐神，打出20：7攻勢，其中巴瑞特（RJ Barrett）上演快攻爆扣，還在槍響前上籃得手，幫助加拿大反而以43：42取得領先。
第三節亞歷山大火力全開，中距離和切入接連命中，單節攻下16分，比拉脫維亞全隊15分還多，幫加拿大帶著10分領先結束這節。第四節拉脫維亞氣力放盡，加拿大團隊單節命中7顆三分球，以101：75帶走勝利。
亞力山大本場比賽17投10中，拿到27分6籃板6助攻，拿下本場最佳球員，小組賽3戰平均22分8籃板5.7助攻1.7抄截。他賽後坦言自己開局打得太懶散，「我照鏡子後努力變得更好，如果我這樣做，就會定下基礎，扭轉局勢。」
加拿大首戰大勝法國30分，第2戰血洗黎巴嫩55分，第3戰再贏26分，三場比賽淨勝分高達111分。目前美國2場比賽贏55分，今晚對上約旦要贏57分，才能超越加拿大的數字。
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