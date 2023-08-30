NBA／獨行俠正式裁掉還有2年約的麥基 傳國王有意網羅

獨行俠去年以3年1720萬美元價碼簽下中鋒麥基（JaVale McGee），今天確定裁掉他，傳出國王有意網羅。

麥基2021-22賽季效力太陽隊時出賽74場，平均上場15.8分鐘，拿到9.2分6.7籃板及1.1阻攻。獨行俠去年用3年約簽下他，沒想到總教練基德不愛使用他，平均上場時間僅8.5分鐘，得到4.4分2.5籃板。

根據先前報導，目前麥基和獨行俠還有兩年約沒走完，含2024-25賽季球員選項，總額約1174萬美元，獨行俠計畫將這份合約攤提成5年，每年支付約234萬美元。

據《Bleacher Report》知名記者海耶斯（Chris Haynes）報導，國王有意簽下麥基補強禁區。值得一提的是，國王今年6月曾將替補中鋒荷姆斯（Richaun Holmes）交易到獨行俠，如今2名長人有望互換東家。