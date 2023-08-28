NBA／田徑名將開酸NBA自稱世界冠軍 眾球星不滿回擊
美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）今年在田徑世錦賽囊括3面金牌，但他近期稱NBA冠軍不算「世界冠軍」，引發眾球星不滿，太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）就開酸，「救救這位兄弟」。
萊爾斯在賽後記者會說道，「每次我看NBA冠軍賽，最讓我傷心的是，他們給自己戴上世界冠軍頭銜，什麼世界冠軍？美國嗎？」
「別誤會我，我愛美國，但那不是全世界。我們比的才是世界級比賽，幾乎每個國家都有選手來競爭，戰袍上有國旗，NBA裡沒有這些。」萊爾斯說。
這段言論引起許多NBA球員不滿，杜蘭特開酸，「誰救救這個兄弟？」、金塊隊葛登（Aaron Gordon）表示，「我正在為200公尺做準備」、格林（Draymond Green）則嗆，「自作聰明起反效果」，里拉德（Damian Lillard）和布克（Devin Booker）等人也做出回應。
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