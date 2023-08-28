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男籃世界盃／日本逆轉芬蘭感動球迷 井上雄彥：很高興大家喜歡籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊。 法新社
日本隊。 法新社

日本隊在沖繩主場迎戰歐洲強隊芬蘭隊，靠著河村勇輝25分、9助攻領軍，克服18分落後上演大逆轉，以98：88獲勝，這是日本17年以來世界盃首勝。知名籃球漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥也在社群發文，祝賀日本隊贏球。

這一勝感動無數日本球迷，贏球瞬間不少現場觀眾激動落淚。井上雄彥在個人社群發文寫道：「很高興大家喜歡籃球！」並附上「YEEEEESSSSSS」、「Respect（致敬）」兩個標籤。網友紛紛感謝井上啟發日本人打籃球，有人發現，「很高興大家喜歡籃球。」呼應漫畫女主角赤木晴子的經典台詞：「你喜歡籃球嗎？」

效力NBA湖人隊的日籍球星八村壘（Rui Hachimura）雖未參賽，但他也發文祝賀，「日本隊今天大獲全勝！讓我們繼續前進，支持他們打贏澳洲隊。」

日本隊將在29日晚間對上澳洲隊，昨晚澳洲隊只輸德國隊3分，對日本隊來說是相當難贏的對手。目前兩隊都是1勝1敗，將爭取E組第2張晉級門票。

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