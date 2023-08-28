男籃世界盃／「不想讓渡邊退休」169公分河村勇輝砍25分率日本逆轉

日本隊昨天在沖繩舉行的世界盃男籃賽對決歐洲強敵芬蘭隊，169公分後衛河村勇輝砍下25分、9助攻，率日本克服最多18分落後，完成奇蹟般逆轉。河村受訪時表示，還不想讓老大哥渡邊雄太退休。

由於八村壘辭退本屆賽事，現年28歲、效力太陽隊的渡邊雄太成日本陣中唯一1名NBA球員。他賽前有感而發地說，「為日本國家隊打球已13年，代表國家這段期間，始終沒留下成果，如果這次無法跟這支球隊闖進明年巴黎奧運，我想這次世界盃會是我最後一次身披國家隊球衣。」

日本隊想取得巴黎奧運資格，需在世界盃取得亞洲第1戰績，否則將進入殘酷的24搶4資格賽。日本隊籤運不佳，FIBA賽前排出戰力榜，同組的德國隊第2、澳洲隊第6、芬蘭隊第12。日本隊首戰輸給德國隊18分，但第2戰面對芬蘭隊將士用命，河村狂砍25分9助攻、霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）28分、19籃板、富永啓生和比江島慎各17分，渡邊疑似受傷勢影響只拿4分。

日本隊贏球當下許多球迷淚灑球場，渡邊也紅了眼眶，致勝功臣河村受訪時說，「我想每個人都知道渡邊對這次賽事的渴望，我肯定想贏球，不希望他這屆賽事後就退休。」

渡邊稍早發文分享喜悅，他透露自己帶傷上陣，但不嚴重，「我真的沒辦法就不會硬撐上場，就算我要上，教練和隊醫也會攔住我。」