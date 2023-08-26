快訊

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成了

男籃世界盃／班切羅21分4火鍋 美國落後10分到大勝27分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國隊班切羅（持球者）替補出賽不到19分鐘，攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。美聯社
美國隊班切羅（持球者）替補出賽不到19分鐘，攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。美聯社

美國隊今天在世界盃男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住陣腳，最終無意外以99：72擊敗紐西蘭。

美國在上屆賽事僅排名第7，本屆捲土重來，歷經大幅換血的年輕陣容，缺少大咖球星壓陣，仍被視為奪冠最大熱門，今天在C組預賽首戰碰上紐西蘭。

外界原本預期會是美國小試牛刀的一戰，結果一開賽戰況跌破眼鏡，美國蠻幹式的進攻頻頻失手加上失誤，愛德華（Anthony Edwards）打不到6分鐘已經發生3次失誤，反觀紐西蘭前9投6中，先取得14：4領先。美國在開局動盪後開始消弭落後差距，反擊一波15：4攻勢，第一節終了前9秒里夫斯（Austin Reaves）飆進三分球，讓美國帶著19：18領先進入次節。

兩隊在第二節前半還能互有往來，隨著美國逐漸帶走節奏，愛德華在半場前45秒上籃得手，美國一度擴大為11分領先，為上半場最大差距，半場打完為45：36領先。

美國在下半場加足馬力，第3節攻下31分，進入第4節更見紐西蘭氣力放盡，美國最終就以27分之差穩穩收下這場勝利。

美國共6人得分達雙位數，班切羅（Paolo Banchero）替補出賽不到19分鐘，10投8中、攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。愛德華雖有14分進帳，但也發生5次失誤，團隊19次失誤打出首戰隱憂。

愛德華 班切羅

延伸閱讀

男籃世界盃／柯爾曾建議打替補 愛德華：我們又沒有KOBE

世界盃熱身賽／眾球星吹捧愛德華表現 柯爾：他就是美國隊領袖

世界盃熱身賽／愛德華34分領軍 美國險勝德國

NBA／接班美國男籃新一哥 愛德華心中歷史最佳球員是杜蘭特

相關新聞

男籃世界盃／班切羅21分4火鍋 美國落後10分到大勝27分

美國隊今天在世界盃男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住...

男籃世界盃／激戰至延長賽 南蘇丹96:101惜敗波多黎各

來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多...

世界盃男籃賽分組預賽賽程及戰績表 希臘首戰大勝約旦21分

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強爭奪冠軍，多名NBA好手參與，爭取冠軍以取得前進明年巴黎奧運資格。

NBA／比冠軍遊行還誇張行徑 約柯奇聚會搞笑視頻遭瘋傳

帶領金塊贏得NBA總冠軍的塞爾維亞籍主將約柯奇(Nikola Jokic)，繼續享受他的瘋狂夏天，由美國媒體流出一段抖音視頻，約柯奇在自己國家參加聚會，手足舞蹈並唱起歌的模樣，令人覺得有趣，跟球場上嚴

男籃世界盃／法國竟大輸加拿大30分 佛尼爾直言：被海扁了

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名 世界盃男籃賽今日正式開打，法國今日與加拿大打響冠軍前哨戰，不過本場比賽一面倒，法國隊在進攻端陷入大迷航，第三節僅得8分，終場就以65：95不敵加拿大，其中法國隊後

NBA／詹皇發聲明兒子有先天心臟缺陷 堅信布朗尼能重返球場

湖人球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）兩人前日被媒體拍到，周末跑到明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能找出希望能根除布朗尼的問題，今天也有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦