男籃世界盃／法國竟大輸加拿大30分 佛尼爾直言：被海扁了

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名

世界盃男籃賽今日正式開打，法國今日與加拿大打響冠軍前哨戰，不過本場比賽一面倒，法國隊在進攻端陷入大迷航，第三節僅得8分，終場就以65：95不敵加拿大，其中法國隊後衛佛尼爾（Evan Fournier）更是直呼，「我們被海扁了。」

雙方在上半場互有來往，加拿大僅領先法國3分，沒想到第三節風雲變色，亞歷山大單節砍下13分，法國隊被打出一波25-8的攻勢，直接將分差拉到20分，末節法國隊雖有回神，但仍抵抗不了加拿大連續進攻，分差更被拉到30分以上，終場加拿大輕鬆收下本場的勝利。

法國隊本場表現不佳，佛尼爾拿下全隊最高的21分，不過投籃命中率42.1%，其中三分球更是只有23.1%。主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）僅8分9籃板，貝頓（Nicolas Batum）替補出發則沒有任何得分進帳。

反觀加拿大這邊，亞歷山大今天繳出全能數據攻下27分、13籃板6助攻2抄截，歐林尼克（Kelly Olynyk）也從替補砍下18分4籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）則有12分。

法國隊過去交手加拿大三連勝，沒想到今天卻意外大比分輸球，賽後佛尼爾受訪時明顯感到不滿，面對記者的提問甚至直接回答，「我們被海扁了。」