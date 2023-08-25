NBA／空拋之城重現金州？ 傳勇士有意簽下葛里芬
塞爾提克老將葛里芬（Blake Griffin）目前仍是自由之身，持續尋找下一份NBA合約，根據資深作者阿米克（Sam Amico）的報導，有多支季後賽勁旅希望延攬這名前明星前鋒，其中就包括勇士。
葛里芬自受傷後身手不再，逐漸轉型為綠葉球員，不過他15年生涯，場均能繳出19分、8籃板、4助攻。過去也曾入選6次全明星賽及5次的NBA年度陣容。
阿米克在《Hoops Wire》上撰文透露有3支以上球隊將會追逐葛里芬，「據傳勇士和76人等球隊會對葛里芬有興趣，其中也有葛里芬的生涯起點，快艇隊。」
若勇士能在板凳席上，增添葛里芬這種經驗豐富的球員將會是不錯的選擇，加上過去的老戰友保羅（Chris Paul）目前也在勇士，或許兩人之間的搭配能帶給勇士不一樣的化學效應。
葛里芬去年休賽季以一年合約加盟綠衫軍，不過整季下來不受教練重用，一共只出賽41場，其中16場擔任先發，場均上場時間13.9分鐘，僅得4.1分、3.8籃板和1.5助攻，各項數據都創生涯最低。
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