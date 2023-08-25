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NBA／證實親自要求「吹密」到熱火 里拉德談忠誠：是對我自己

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）公開受訪坦承的確有向球隊要求交易到熱火。 法新社
拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）公開受訪坦承的確有向球隊要求交易到熱火。 法新社

拓荒者球星里拉德Damian Lillard）喊出「吹密(Trade Me)」後，因「指定下家」引起風波導致交易進度停滯，他近期公開受訪也坦承的確有向球隊要求交易到熱火。

里拉德前日透過經紀人向熱火以外的球隊放話，要求不要交易自己的客戶，這也讓他被聯盟盯上，發送備忘錄至各球團，警告若里拉德等球員被交易後不願履行義務，將面臨開罰處分。

里拉德近期接受《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）的採訪，就提到自己確實有要求拓荒者把他交易到熱火。不過除此之外，里拉德就沒有透露太多的訊息。

「我不會談到拓荒者隊，」里拉德表示，「我對他們有很多愛和尊重，所以我不會談談到拓荒者隊，我可以說確實有提出交易要求，但我還是不會提到他們。」

「如果你看一下我之前提到的忠誠，我一直都說是「我對我自己忠誠」，我會做我認為是對的事情，里拉德說，「對我來說，我知道我想要什麼，我會忠於自己。當我覺得這是我想要的未來，或我在這一刻看到的適合我的東西，我就會堅持到底。」

里拉德 拓荒者 比爾 Damian Lillard

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