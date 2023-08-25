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男籃世界盃／柯爾曾建議打替補 愛德華：我們又沒有KOBE

聯合新聞網／ 綜合報導
近期主帥柯爾（Steve Kerr）就建議愛德華（Anthony Edwards）應該像韋德（Dwyane Wade）從替補出發，但愛德華卻認為，「我們又沒有布萊恩（Kobe Bryant）」 美聯社
近期主帥柯爾（Steve Kerr）就建議愛德華（Anthony Edwards）應該像韋德（Dwyane Wade）從替補出發，但愛德華卻認為，「我們又沒有布萊恩（Kobe Bryant）」 美聯社

世界盃美國隊人才濟濟誰該先發或替補都是一個大難題，主帥柯爾Steve Kerr）曾建議愛德華Anthony Edwards）應該效仿韋德（Dwyane Wade）從替補出發，但愛德華卻認為這樣一點都不褲，並且以「我們又沒有布萊恩Kobe Bryant）」的神回覆回應教頭。

能夠入選美國隊都是一時之選，不過這代表有人要當替補，愛德華近期接受《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）的訪問時就表示，柯爾曾希望他能從替補出發，他表示自己願意為了美國男籃做任何事，但他覺得這樣的安排一點也不有趣。

愛德華解釋，「我的意思是這樣一點都不酷。但如果有需要，我願意去做，不過我心理上還是不會接受。」

美國男籃主帥柯爾也跟愛德華解釋，過去布萊恩打世界盃時，韋德也是打替補，希望他能在第二陣容提供火力，當年韋德仍是全隊平均得分最高的球員，柯爾認為愛德華能複製一樣的表現，為美國男籃增加深度、火力不斷源。只是愛德華並不認同，「好吧，但現在美國男籃根本沒有布萊恩這樣的球員，但如果真的要這樣我也會說好。」

事實上柯爾設計了一套方法來挑先發球員，他讓所有教練寫下每個人心中的先發五人，而熱身賽除了第一戰外，愛德華茲就都是先發，被問到他如何拉票的，愛德華只說：「我真的不清楚，一直以來我只是做我自己，享受每次上場打球機會，也許就這樣說服了他們。」

據瓦登透露，美國男籃的先發組合為傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布里吉斯（Mikal Bridges）、英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson），最後在愛德華和強森（Cam Johnson）選了前者，事實也證明這是正確決定，愛德華在熱身賽場均攻下19.2分最後一場更是爆砍34分，幫助美國隊逆轉德國隊。

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