NBA／親自宣布Kobe紀念雕像揭幕時間 凡妮莎：感到光榮

湖人球團今天邀請布萊恩（Kobe Bryant）遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）宣布，將在明年2月8日揭開布萊恩紀念雕像，感謝這位已故籃壇傳奇的貢獻。

湖人當天將在主場外舉辦雕像揭幕儀式，凡妮莎表示，「布萊恩20年生涯都效力湖人，當年來到這座城市並加入湖人後，他感覺就像在家一樣，在天使之城打球。能代表湖人，我和女兒們都感到非常光榮，在洛杉磯市中心我們將揭開他的雕像，讓他的傳奇永流傳。」

布萊恩。 美聯社

布萊恩成為史上第7位在湖人球場有紀念雕像的球員。據ESPN報導，他在湖人穿過兩個背號「8」、「24」，而女兒吉安娜（Gianna Bryant）背號為2號，因此湖人選在2024年2月8日揭開雕像，2、8、24三個號碼都滿足到。另外，湖人發布這段影片的時間，正好是當地時間早上8點24分。