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NBA／洛媒否認湖人明年824揭開KOBE雕像 冥誕日詹皇曬合照

聯合新聞網／ 綜合報導
知名藝術家梅迪納建造的小型布萊恩雕像。 路透
知名藝術家梅迪納建造的小型布萊恩雕像。 路透

湖人傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世超過3年，許多球迷盼望湖人球團能在主場外設立布萊恩紀念雕像，先前有消息稱，湖人將在明年8月24日揭開雕像，但這消息被洛杉磯媒體人馬凱西（Arash Markazi）否認。

馬凱西引述湖人球團和球館內部人士說法，明年8月24日揭開布萊恩雕像的消息是假的，總有一天會建立布萊恩雕像，但日期尚未確定。至於球團為布萊恩女兒吉安娜（Gianna Bryant）建雕像一事，目前尚未受到委託。事實上，當年事故發生不久後，現場就有一座布萊恩和吉安娜的小型雕像，由知名雕塑家梅迪納（Dan Medina）打造。

8月23日是布萊恩45歲冥誕，眾球星都發文緬懷這位籃壇永遠的傳奇。湖人巨星詹姆斯（Lebron James）今天也曬出兩人舊照，從兩人髮型和外貌來看，詹姆斯當時應該剛進聯盟，布萊恩還身穿8號戰袍。

Kobe Bryant LeBron James

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