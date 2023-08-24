籃球世界盃／澳洲、加拿大名單出爐 兩隊共有15名NBA球員
世界盃籃球賽即將在明天展開，澳洲及加拿大今公布12人球員名單，澳洲擁有8名現役NBA球員，加拿大也有7位入選。
澳洲這次由35歲老將米爾斯（Patty Mills）和英格斯（Joe Ingles）共同擔任隊長，另外6名NBA球員為雷霆新星吉迪（Josh Giddey）、賽布爾（Matisse Thybulle，拓荒者）、格林（Josh Green，獨行俠）、艾克森（Dante Exum，獨行俠）丹尼爾斯（Dyson Daniels，鵜鶘）、庫克斯（Xavier Cooks，巫師）。另外4名球員為高汀（Chris Goulding）、凱伊（Nick Kay）、瑞斯（Duop Reath）及懷特（Jack White）。
澳洲曾贏得東京奧運男籃銅牌，本屆世界盃與德國、芬蘭和日本同屬E組，將會在沖繩進行比賽。首戰是明天下午5點，對手是芬蘭。
加拿大12人名單有7名NBA球員，由雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，還有巴瑞特（RJ Barrett，尼克）、布魯克斯（Dillon Brooks，火箭）、多特（Luguentz Dort，雷霆）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker，灰狼）、歐林尼克（Kelly Olynyk，爵士）、鮑威爾（Dwight Powell，獨行俠）。另外5名球員為周志豪（Zach Edey）、艾金姆（Melvin Ejim）、沙克里布（Phil Scrubb）、海恩斯（Trae Bell-Haynes）、亞歷山大（Kyle Alexander）。
加拿大與法國、拉脫維亞、黎巴嫩同屬H組，將會在雅加達進行比賽，首戰就要強碰法國，時間是明天晚上8點30分。
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