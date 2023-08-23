NBA／合約剩2年認賠！傳獨行俠將裁掉麥基並簽回大莫里斯
獨行俠隊去年休賽季以3年1720萬美元價碼簽下中鋒麥基（JaVale McGee），如今傳出獨行俠決定裁掉他，並簽回前鋒大莫里斯（Markieff Morris）。
據知名記者史坦（Marc Stein）報導，除非有涉及麥基交易發生，不然獨行俠將在今年8月31日前裁掉麥基，並攤提薪水。
NBA薪資專家史密斯（Keith Smith）指出，目前麥基和獨行俠還有兩年約沒走完，含2024-25賽季球員選項，總額約1174萬美元，獨行俠計畫將這份合約攤提成5年，每年支付約234萬美元。
現年35歲的麥基2021-22年賽季效力太陽隊時打出身價，場均9.2分6.7籃板。上季轉戰獨行俠卻不受教練重用，只出賽42場，平均僅4.4分2.5籃板。
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