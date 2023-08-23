NBA／合約剩2年認賠！傳獨行俠將裁掉麥基並簽回大莫里斯

對於湖人年輕後衛里夫斯（Austin Reaves）來說，加入湖人這兩年猶如一趟驚奇之旅，起初身為聯盟邊緣人的他，靠著萬金油般的打法與強硬的競爭心態，不過才兩年的時間，就已經從一名未來渾沌不明的大齡新

2023-08-22 18:12