世界盃熱身賽／大V攻16分 立陶宛輕取拉脫維亞

在台灣新莊體育館進行的世界盃男籃熱身賽，歐陸強權立陶宛今天展現過人的實力，半場靠著11人有得分進帳早早拉開比數，終場就以93比69輕取拉脫維亞。

這場在台灣舉行的世界盃男籃熱身賽最終戰，由立陶宛對上拉脫維亞，總統蔡英文特地親赴現場擔任開球嘉賓，並且看完上半場比賽才不受訪離開現場。

在開球儀式前，前立陶宛女總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）還致贈一件立陶宛的球衣給蔡總統，代表2國的深厚友誼。

首節前段立陶宛強攻禁區，所有的攻擊發動機都由效力於NBA紐奧良鵜鶘的中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）發動，雙方在12比12平手時，立陶宛拉出一波18比0得攻勢直到首節結束，讓立陶宛以30比12取得大幅領先。

第2節進行1分多鐘拉脫維亞才再度進球，這波長達8分鐘的得分乾旱期，也讓立陶宛早早將比賽分出勝負，下半場幾乎都由瓦倫休納斯帶領三軍陣容應戰，但拉脫維亞還是無法將比分拉近。

拉脫維亞的NBA球星貝坦斯（Davis Bertans）在第2節剩下7分29秒就因為領到第2次違反運動精神犯規而遭到驅逐出場，讓拉脫維亞更無力逆轉。

立陶宛全隊以NBA球星瓦藍邱納斯的16分最高，另外塞維迪斯（Deividas Sirvydis）僅出賽13分鐘，就攻下全隊次高的15分。

拉脫維亞則以中鋒佩森尼克斯（Anzejs Pasecniks）的15分最高，其餘僅有1人得分達雙位數。

在台灣2場熱身賽全勝的立陶宛，在世界盃分組預賽和蒙特內哥羅、墨西哥、埃及同組，晉級之路大好。