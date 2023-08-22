快訊

午後大雷雨開炸！北捷公告「文湖線全線暫停營運」 啟動公車接駁

謝和弦七夕宣布「又要當爸了」 感謝妻女：完整我的靈魂跟人格

國家警報響！ 雙北、桃園等7縣市大雷雨開炸 15縣市豪大雨、山區暴雨

NBA／立陶宛球星大V被爆來台泡夜店 還逼民眾交出手機刪照片

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（中）。 報系資料照
鵜鶘隊立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（中）。 報系資料照

世界盃男籃熱身賽上周在新北市新莊體育館開打，最受矚目的球員是效力NBA鵜鶘隊的立陶宛中鋒「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。不過他近日被爆料，穿著國家隊衣服出沒在台北信義區知店夜店，粉絲搶拍卻被罵，還強迫粉絲交出手機刪照片。

現年31歲的瓦藍邱納斯身高211公分，體重120公斤，擁有11年NBA資歷，且幾乎擔任先發球員，上季場均14.1分10.2籃板，年薪為1400萬美元（約4.5億台幣）。

瓦藍邱納斯周六上場19分鐘，就輕鬆砍下20分11籃板，帶領立陶宛以93：80擊敗波多黎各。賽後他出席球迷見面會，吸引大批粉絲參加，他也展現親和力與粉絲互動。

不過據《壹蘋新聞網》報導，瓦藍邱納斯周六晚間和幾名立陶宛隊友，穿著國家隊POLO衫，來到信義區的知名夜店Ruff，並待到凌晨4點多。當他和隊友帶著妹準備離開時，民眾看到有NBA巨星，就拿起手機猛拍。

沒想到這個舉動惹怒瓦藍邱納斯，他要求民眾交出手機將照片刪掉。民眾不滿地說：「瓦藍邱納斯是NBA球星，又穿著立陶宛的衣服來上夜店，不給球迷拍照就算了，竟然要拿過手機強行刪照，實在很誇張。」

立陶宛今天在新莊體育館還有一場熱身賽要打，晚上7點對陣歐洲勁旅拉脫維亞。立陶宛是國際籃總（FIBA）排名第8的籃球強權，但這次陣中只有瓦藍邱納斯一名NBA球星坐鎮。

Jonas Valanciunas

相關新聞

NBA／立陶宛球星大V被爆來台泡夜店 還逼民眾交出手機刪照片

世界盃男籃熱身賽上周在新北市新莊體育館開打，最受矚目的球員是效力NBA鵜鶘隊的立陶宛中鋒「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。不過他近日被爆料，穿著國家隊衣服出沒在台北信義區知店夜

NBA／傳聯盟展開調查 哈登解釋為何罵莫雷是騙子

「大鬍子」哈登（James Harden）日前痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，引發聯盟調查是否違反勞資協議，據消息指出，哈登已向聯盟解釋說出該言論的原因。 據先前報導，聯盟正

NBA／誰是歷史最佳控球後衛？柯瑞認同自己超越魔術強森

前陣子知名籃球粉專Basketball Forever在粉專上針對歷史最佳先發五人的球員進行投票，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在控衛票選的總決賽以1萬3000票之差擊敗湖人傳奇魔術強森（

NBA／莫蘭特老爸也不挺 還不避諱以兒子為例警惕訓練營學員

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是NBA近年來最爭議不斷的球員，不只發言時常引來熱議，目前也將因被拍到持槍而在新賽季禁賽25場，令灰熊一個頭兩個大，他的父親老莫蘭特老莫蘭特（Tee Morant）

NBA／歷史板凳得分王+3屆年度第六人 威廉斯自認該進名人堂

曾3度贏得年度最佳第六人獎的威廉斯（Lou Williams）今年宣布退休，結束17年NBA生涯。他近日表示，自己和另一位超級第六人克勞佛（Jamal Crawford）有資格成為名人堂成員。

NBA／建議76人打包雙星做交易 球評柏金斯：他們該重建了

76人自從喊出「相信過程」後已近十年，期間確實透過重建讓球隊煥然一新，目前已經連6年闖入季後賽，然卻遲遲無法更上層樓，隨著本季明星控衛哈登（James Harden）去意甚堅，76人的爭冠之路逐漸變得

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦