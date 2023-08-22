NBA／立陶宛球星大V被爆來台泡夜店 還逼民眾交出手機刪照片
世界盃男籃熱身賽上周在新北市新莊體育館開打，最受矚目的球員是效力NBA鵜鶘隊的立陶宛中鋒「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。不過他近日被爆料，穿著國家隊衣服出沒在台北信義區知店夜店，粉絲搶拍卻被罵，還強迫粉絲交出手機刪照片。
現年31歲的瓦藍邱納斯身高211公分，體重120公斤，擁有11年NBA資歷，且幾乎擔任先發球員，上季場均14.1分10.2籃板，年薪為1400萬美元（約4.5億台幣）。
瓦藍邱納斯周六上場19分鐘，就輕鬆砍下20分11籃板，帶領立陶宛以93：80擊敗波多黎各。賽後他出席球迷見面會，吸引大批粉絲參加，他也展現親和力與粉絲互動。
不過據《壹蘋新聞網》報導，瓦藍邱納斯周六晚間和幾名立陶宛隊友，穿著國家隊POLO衫，來到信義區的知名夜店Ruff，並待到凌晨4點多。當他和隊友帶著妹準備離開時，民眾看到有NBA巨星，就拿起手機猛拍。
沒想到這個舉動惹怒瓦藍邱納斯，他要求民眾交出手機將照片刪掉。民眾不滿地說：「瓦藍邱納斯是NBA球星，又穿著立陶宛的衣服來上夜店，不給球迷拍照就算了，竟然要拿過手機強行刪照，實在很誇張。」
立陶宛今天在新莊體育館還有一場熱身賽要打，晚上7點對陣歐洲勁旅拉脫維亞。立陶宛是國際籃總（FIBA）排名第8的籃球強權，但這次陣中只有瓦藍邱納斯一名NBA球星坐鎮。
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