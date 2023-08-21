NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹二兒子：我們在找地點
「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）二兒子馬克斯（Marcus Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）公開戀情超過半年，如今傳出兩人將步入禮堂，馬克斯正在尋找結婚地點。
喬丹和皮朋在球場上是最佳拍檔，兩度締造3連霸王朝。不過近年兩人關係漸行漸遠，當喬丹推出紀錄片《最後一舞》時，皮朋就出面抨擊喬丹，認為喬丹醜化隊友。他的前妻和喬丹二兒子爆發戀情後，兩人關係更加尷尬。
喬丹當初被八卦媒體「TMZ」追問兒子的戀情，他搖頭說「No」，拉莎得知此事後坦言自己很傷心，不過馬克斯選擇力挺女方，並透露喬丹沒有反對兩人交往。
據TMZ近日報導，拉莎被拍到手上戴著戒指，很可能是他們的婚戒。TMZ詢問兩人是否即將結婚，馬克斯回說：「我們正在尋找地點。」
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