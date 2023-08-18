NBA／美媒曝火箭尼克有意安比德 尤多卡和他關係很好

76人隊始終無法闖進東區決賽，球星哈登（James Harden）今年休賽季又和總管莫雷（Daryl Morey）鬧不合，當家球星安比德（Joel Embiid）日前被發現刪除推特上的「費城」、「過程」等字樣，引發外界遐想。

《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）就指出，火箭或尼克隊有意盤來安比德。由於火箭新教頭尤多卡（Ime Udoka）在76人擔任助教時，與安比德有好交情，甚至還出席他的婚禮，因此火箭成為安比德的潛在下家。

尼克的部分，上個月費城當地記者龐貝（Keith Pompey）透露，尼克對安比德感興趣是最低調的秘密，「尼克一直在蒐集並保護自家的首輪籤，他們希望並祈禱安比德喊『賣我』。」

艾可解釋，「也許是在明年左右，如果安比德本季留隊並打完，那是一回事。不過要展望未來，如果安比德說，『我也想離開。』我認為尼克和火箭是兩支值得關注的球隊。」