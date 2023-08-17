NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億美元合約

現年51歲的名人堂傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近期不僅瘦身成功，還秀出自己在球場上輕鬆扣籃的影片，他也開玩笑表示，「我跳了1吋完成扣籃，給我10天3.5億美元（約新台幣111億元）的保障合約。」

歐尼爾近日在IG發文，分享自己和加拿大富翁索爾特（Jamie Salter）組隊，和索爾特2個兒子打一場2對2的畫面。歐尼爾接到球後，在對手面前輕鬆完成灌籃，毫不費力。球迷紛紛在留言區表示，「2001年兄弟會在地上尋求幫助」、「2001年對手會在醫院」、「史上最具統治力」、「洛杉磯需要你回來」。

歐尼爾球員時期是極具統治力的中鋒，還曾經灌倒籃框。他生涯20季共賺進的2.9億美元薪資，退休後事業發展順利，據外媒先前報導，歐尼爾的淨資產超過4億美元。

不過與現代球星相比，歐尼爾資產看起來很普通，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）5年就賺進3.04億美元，儘管還要扣稅，但金額實在比過去高太多，歐尼爾在文中開玩笑要錢，也許是羨慕現在的球星。