快訊

圍棋／周俊勳遭控騷擾 圍棋協會：查無指控之情節

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億美元合約

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾。 路透
歐尼爾。 路透

現年51歲的名人堂傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近期不僅瘦身成功，還秀出自己在球場上輕鬆扣籃的影片，他也開玩笑表示，「我跳了1吋完成扣籃，給我10天3.5億美元（約新台幣111億元）的保障合約。」

歐尼爾近日在IG發文，分享自己和加拿大富翁索爾特（Jamie Salter）組隊，和索爾特2個兒子打一場2對2的畫面。歐尼爾接到球後，在對手面前輕鬆完成灌籃，毫不費力。球迷紛紛在留言區表示，「2001年兄弟會在地上尋求幫助」、「2001年對手會在醫院」、「史上最具統治力」、「洛杉磯需要你回來」。

歐尼爾球員時期是極具統治力的中鋒，還曾經灌倒籃框。他生涯20季共賺進的2.9億美元薪資，退休後事業發展順利，據外媒先前報導，歐尼爾的淨資產超過4億美元。

不過與現代球星相比，歐尼爾資產看起來很普通，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）5年就賺進3.04億美元，儘管還要扣稅，但金額實在比過去高太多，歐尼爾在文中開玩笑要錢，也許是羨慕現在的球星。

歐尼爾

相關新聞

NBA／加拿大隊球星-1 金塊穆雷確定不打世界盃

加拿大男籃今天宣布，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）因傷無法參加即將展開的世界盃男籃賽。 根據《ESPN》報導，穆雷兩周前有參加球隊在加拿大多倫多的訓練營，但沒有隨隊參加上周展開的世界

NBA／艾頓擔任「輔導長」率巴哈馬克服18分落後逆轉阿根廷

太陽隊狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）代表巴哈馬出戰巴黎奧運資格預選賽，他今天全場16投11中，攻下22分15籃板3阻攻，率巴哈馬克服18分落後，以101：89逆轉強敵阿根廷隊。 阿根

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億美元合約

現年51歲的名人堂傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近期不僅瘦身成功，還秀出自己在球場上輕鬆扣籃的影片，他也開玩笑表示，「我跳了1吋完成扣籃，給我10天3.5億美元（約新台幣111億元

NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）非常熱愛足球運動，他先前向沙國足球豪門希拉爾隊（Al Hilal）喊話簽下他，如今希拉爾真的準備好專屬球衣，安戴托昆波也幽默回應

NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他來台打球

哈登（James Harden）近日因怒噴76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，成為外界關注焦點。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也藉機邀請哈登來台，直言他現在飛來台灣比較快。

NBA／安吉曝綠衫軍曾追求巴特勒 若成真就沒有「雙探花」

塞爾蒂克隊近年在泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）後場雙槍領軍下，成為奪冠熱門。前總管安吉（Danny Ainge）近日爆料，他當年曾打算透過交易得到「士官長」巴特勒

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦