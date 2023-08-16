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NBA／安吉曝綠衫軍曾追求巴特勒 若成真就沒有「雙探花」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(持球者)、泰托姆(右2)、布朗(左1)。 美聯社
巴特勒(持球者)、泰托姆(右2)、布朗(左1)。 美聯社

塞爾蒂克隊近年在泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）後場雙槍領軍下，成為奪冠熱門。前總管安吉（Danny Ainge）近日爆料，他當年曾打算透過交易得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），如果成真就不會有後來的「雙探花」核心。

安吉目前擔任爵士隊管理高層，他過去在塞爾蒂克擔任總管時，因經常發動交易，被球迷認為十分「冷血」。例如他把效力15季的名將皮爾斯（Paul Pierce）交易到籃網隊，2017年把帶傷打季後賽的湯瑪斯（Isaiah Thomas）送到騎士隊。

安吉近日受訪時提到一筆未成真的交易，「當我還在塞爾蒂克時，我試圖從公牛手中得到巴特勒，但他們要價太高了，所以我們沒這麼做。」安吉透露籌碼包含2016和2017年首輪籤，也是這兩枚選秀籤讓塞爾蒂克先後選進布朗和泰托姆。

巧合的是，巴特勒近年帶領熱火兩度打進總冠軍賽，東區冠軍賽的對手正好都是塞爾蒂克。上賽季熱火以4：3擊敗塞爾蒂克報仇成功，巴特勒7場比賽平均24.7分7.6籃板6.1助攻及2.6抄截。

Jimmy Butler Jayson Tatum Jaylen Brown

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