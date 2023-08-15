NBA／艾頓積極訓練見效？奧運預選賽肆虐古巴禁區上演扣籃秀

太陽隊狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）上季表現不佳，季後賽消極的態度備受外界質疑。休賽季他重新振作，不僅積極訓練，還披上巴哈馬國家隊戰袍，力拼2024年巴黎奧運參賽資格。

艾頓日前在個人IG貼出訓練照，大秀精實肌肉線條以及柔和投籃手感，引發球迷讚嘆，隊友布克（Devin Booker）也按讚。不過還是有人酸，「這些照片沒任何扣籃」、「停止跳投給我扣籃」、「請拍一張扣籃的照片」。

巴哈馬在巴黎奧運資格預選賽中，與阿根廷、古巴及巴拿馬同組，前兩名將可以晉級，另一組則是智利、哥倫比亞、烏拉圭、維京群島，同樣是前兩名晉級，4支球隊進行單敗淘汰制。美洲區的冠軍球隊將可以參加第二階段的預選賽。

巴哈馬隊這次不只有艾頓和溜馬隊希爾德（Buddy Hield）帶槍投靠，剛加盟太陽隊的老將葛登（Eric Gordon）也首披巴哈馬戰袍。艾頓在比賽中打破外界質疑，無情肆虐古巴禁區，還上演精采的持球爆扣，全場14投10中，拿到22分10籃板。希爾德則攻下全隊最高的24分，葛登也有17分貢獻，終場巴哈馬以109：68輕取古巴。