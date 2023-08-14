NBA／名人堂頒獎典禮致敬Kobe 加索：希望你在這裡
NBA名人堂頒獎典禮昨天舉行，西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）領獎時再度提到已故戰友布萊恩（Kobe Bryant），表達對這位好友的感謝。
加索效力湖人時，聯手布萊恩奪下2座冠軍，兩人私下關係也非常好。2020年布萊恩和女兒吉安娜（Gianna）因直升機失事不幸去世，加索當下馬上回到美國，陪伴布萊恩的家人。
加索領獎時回憶當他被交易到湖人後，布萊恩對他的幫助，「他教我如何在最高水準舞台贏球，他向我展示優秀球員需要多麼努力，需具備什麼心態，需做出承諾及成為領袖的意義。」
加索最後感性地說：「兄弟如果沒有你，我不可能在這。我最希望的就是你和吉安娜今天能和我們在一起，我想念你們，也愛你們，謝謝。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言