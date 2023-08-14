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NBA／名人堂頒獎典禮致敬Kobe 加索：希望你在這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
加索。 法新社
加索。 法新社

NBA名人堂頒獎典禮昨天舉行，西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）領獎時再度提到已故戰友布萊恩（Kobe Bryant），表達對這位好友的感謝。

加索效力湖人時，聯手布萊恩奪下2座冠軍，兩人私下關係也非常好。2020年布萊恩和女兒吉安娜（Gianna）因直升機失事不幸去世，加索當下馬上回到美國，陪伴布萊恩的家人。

加索領獎時回憶當他被交易到湖人後，布萊恩對他的幫助，「他教我如何在最高水準舞台贏球，他向我展示優秀球員需要多麼努力，需具備什麼心態，需做出承諾及成為領袖的意義。」

加索最後感性地說：「兄弟如果沒有你，我不可能在這。我最希望的就是你和吉安娜今天能和我們在一起，我想念你們，也愛你們，謝謝。」

Pau Gasol Kobe Bryant

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