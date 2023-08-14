NBA／生涯搭檔過最佳隊友？諾維茨基：奈許是我的榜樣

「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）生涯與不少明星球員搭檔過，但他心中最佳的隊友莫過於另一名名人堂球星奈許（Steve Nash）。在近期的名人堂典禮上，諾維茨基也特地向這名多年好友致意，他表示自己很珍惜攜手度過的時光，也很感激奈許把他的比賽帶到另一個層級。

諾維茨基在1998年被獨行俠選中時，該年休賽季獨行俠也向太陽交易來了當時沒獲得太多機會的奈許。打球風格飄逸的奈許和歐陸技巧派的諾維茨基一拍即合，在還沒興起投射型長人的年代，奈許優秀的控球能力讓諾維茨基得以快速銜接上聯盟。直到2004年季後奈許被老東家太陽簽回，兩人在合作六年內四度闖入季後賽，也各自入選2次、3次明星賽。

諾維茨基在名人堂演講上回顧了和奈許的NBA旅程，也表達了對他的敬意。「如果沒有領導能力，打球再有創造力都是枉然，關於這點我第一個想到的是我的朋友奈許。」諾維茨基說：「當我們第一次一起打球時，有誰想得到如今能一同站在這個舞台？這對我來說意味著全世界，你對我是一個偉大的榜樣，也是我曾擁有過的最好隊友。」

「你總是很積極，也不斷鼓勵我。我們晚上在場上奮戰，然後回到健身房訓練，你就這樣成為了我終生的好友，謝謝你我的朋友。」

而奈許身為諾維茨基的名人堂引薦人，聽到老友的真情告白也十分感動，同時也大力讚揚他的職業態度。「這是一次難以置信的旅程最高潮，這個來自德國的少年只是一直堅持下去，我親眼見證了這件事。我們一起打球多年、彼此督促，他的心理韌性和對比賽的愛是無與倫比的。」